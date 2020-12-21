الكويت تغلق حدودها حتى نهاية العام

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، عن تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية اعتباراً من الساعة 11:00 مساء اليوم الإثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 1 يناير 2021. من وإلى مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية اعتباراً من الساعة 11:00 مساء اليوم الإثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 1 يناير 2021.

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