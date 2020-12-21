الكرملين: العقوبات الأمريكية ضد "السيل الشمالي-2" ليست إلا أحد عناصر الحرب الهجينة

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الاثنين، إن العقوبات الأمريكية ضد مشروع "السيل الشمالي -2" ليست إلا أحد عناصر الحرب الهجينة أو المختلطة، التي تستخدم خلالها مختلف الأسلحة.

وأضاف بيسكوف، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية" أن هذه الحرب مصحوبة بمنافسة "غير عادلة"، العقوبات عبارة عن

قيود يتم إضفاء الشرعية عليها من وجهة نظر القانون الدولي، ويتم تبنيها بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لذلك فإن تلك القيود التي يفرضها علينا الأمريكيون لا يمكن وصفها بالعقوبات من حيث نص القانون".و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا، وتم تنفيذ معظم المشروع، لكنه الآن يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، إذ تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات، ويأتي ذلك في وقت تخطط فيه الولايات المتحدة لزيادة مبيعاتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، الذي يتصف بسعر مرتفع.