حصيلة وفيات فيروس "كورونا" في إندونيسيا تتجاوز الـ 20 ألفا

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في إندونيسيا حاجز الـ 20 ألف حالة، وذلك عقب تسجيل 205 حالات وفاة جديدة اليوم الاثنين.

وذكرت وزارة الصحة الإندونيسية، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا جاكرتا بوست" في نسختها الإلكترونية، أن حصيلة الوفيات

الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي ارتفع إلى 20 ألفا و85 حالة، كما سجلت الوزارة 6 آلاف و848 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى 671 ألفا و778 حالة، كما ارتفع العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 546 ألفا و884 شخصا.وسجلت جاكرتا أعلى عدد من الإصابات الجديدة على مستوى البلاد وبلغ 1466 إصابة؛ لترتفع حصيلة إصابات (كوفيد-19) المؤكدة بالعاصمة حتى الآن إلى 164 ألفا و577 حالة.يذكر أن إندونيسيا هي صاحبة أعلى حصيلة من إصابات ووفيات فيروس "كورونا" في جنوب شرق آسيا.