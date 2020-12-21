الصحة السعودية: تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم /الإثنين/ تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الوباء في المملكة إلى 361 ألفًا و178 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة السعودية ،في بيان أوردته قناة /الإخبارية/ السعودية، أنه تم تسجيل 211 حالة شفاء من الفيروس؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 352 ألفًا

و89 حالة شفاء، فيما تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بإجمالي 6 آلاف و131 حالة وفاة.

بعد أن ظهرت سُلالة كورونا الجديدة والتي أثارت حالة من الذُعر والتوتر بين سكان العالم أجمع، أخذت العديد من الدول إجراءات إحترازية مُشددة لكي تقي نفسها من دخول

هذه السُلالة إلى أراضيها.

وبسبب الظهور المفاجئ لسُلالة كورونا الجديدة وقع العديد من المسافرين الذين كانوا قد وصلوا من المملكة المتحدة في مشكلة كبيرة ومعقدة بسبب أنهم قادمين من أحد الدول التي تعرضت للإصابة بالسُلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

والذي جعل العديد من المُسافرين عالقين في المطارات الألمانية ليل الأحد الماضي، وجاء ذلك بعد قرار تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا، خوفاً من أن يكون أحد المسافرين حامل للسُلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.