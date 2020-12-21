الكويت تعلق الطيران وتغلق جميع المنافذ البرية والبحرية حتى أول يناير المقبل

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية.

وأوضح المزرم في بيان اليوم الاثنين أنه تقرر بدء تطبيق قرار الغلق اعتبارا من الساعة 11:00 مساء اليوم، وحتى نهاية يوم الجمعة

الموافق أول يناير 2021.

وبعد أن ظهرت سُلالة كورونا الجديدة والتي أثارت حالة من الذُعر والتوتر بين سكان العالم أجمع، أخذت العديد من الدول إجراءات إحترازية مُشددة لكي تقي نفسها من دخول هذه السُلالة إلى أراضيها.

وبسبب الظهور المفاجئ لسُلالة كورونا الجديدة

وقع العديد من المسافرين الذين كانوا قد وصلوا من المملكة المتحدة في مشكلة كبيرة ومعقدة بسبب أنهم قادمين من أحد الدول التي تعرضت للإصابة بالسُلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد

والذي جعل العديد من المُسافرين عالقين في المطارات الألمانية ليل الأحد الماضي، وجاء ذلك بعد قرار تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا، خوفاً من أن يكون أحد المسافرين حامل للسُلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.