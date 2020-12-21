الأردن يعلق الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة بسبب سلالة جديدة لكورونا



سيف اليزيد - قررت الحكومة الأردنية إيقاف الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة أسبوعين اعتباراً من الاثنين، وحتى الثالث من يناير على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في أجزاء من المملكة المتحدة.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، في بيان إن "الحكومة قررت إيقاف رحلات المسافرين الجوية المباشرة وغير المباشرة (الترانزيت) القادمة من المملكة المتحدة، اعتباراً من اليوم وحتى الثالث من شهر يناير المقبل".

وأوضح أن "القرار يأتي في ضوء تطورات الحالة الوبائية في المملكة المتحدة، ووجود تقارير عن تحورات على فيروس كورونا، الأمر الذي يتطلب بروتوكولات صحية احترازية إضافية وآليات جديدة للتعامل مع انتشار الوباء، بهدف الحفاظ على استقرار الوضع الوبائي في المملكة".

وأشار إلى أن "استمرار تنفيذ القرار سيعتمد على ما يتوافر من معلومات علمية موثوقة عن تداعيات تحور فيروس كورونا".

وسجل الأردن حتى الآن أكثر من 274 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس و3568 وفاة.

وبدأ خلال الأسابيع الأخيرة انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة. كما جرى تسجيل حالات خارج الأراضي البريطانية، بينها الدنمارك وهولندا وأستراليا.



