البرلمان الأوروبي: المصادقة على اتفاق لبريكست في الموعد المحدد بات «مستحيلاً»



سيف اليزيد - اعتبر أعضاء البرلمان الأوروبي أنه بات «مستحيلاً» المصادقة على اتفاق بشأن بريكست في الوقت المناسب ليدخل حيز التنفيذ في 1 يناير، بعدما تجاوز المفاوضون المهلة التي حددوها منتصف ليل الأحد.

وكتب رئيس أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي مانفريد ويبر في تغريدة الاثنين: «لقد أضاعت الألعاب السياسية في وستمنستر الكثير من الوقت. أصبح من المستحيل الآن على البرلمان النظر بالاتفاق قبل نهاية العام. لن نوافق على أي نص، إن ذلك مهم للغاية».

وإذ رأى أنه من الضروري عدم «التسرع» في اتخاذ قرار بشأن النص، تعهد بأن يظل البرلمان «شريكاً بناء» وأشار إلى أنه يمكن تطبيق «آليات أخرى» لحين دخول اتفاق محتمل حيز التنفيذ، قبل عشرة أيام فقط من الخروج النهائي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

على سبيل المثال، يمكن تطبيق اتفاق تم التوصل إليه في اللحظات الأخيرة بشكل مؤقت في الأول من يناير، ليصادق البرلمان الأوروبي عليه لاحقاً. لكن عدة مصادر أوروبية ترى أن هذا الاحتمال غير ممكن فنياً إلا إذا تم التوصل إلى توافق قبل عيد الميلاد، وإلا فإن الخروج من دون اتفاق على الأقل على مدى بضعة أيام، يبقى الاحتمال الأكثر ترجيحاً.

حذرت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ناتالي لويزو: «في الواقع، سنكون أمام +لا اتفاق+، إن كان بصورة فنية أو لا، لكن في الأول من يناير سيكون هناك انفصال كبير علينا الاستعداد لذلك».

ومن المقرر أن تجتمع لجنة أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يتابعون المفاوضات عند الساعة 8,45 بتوقيت غرينتش «لتقييم الوضع ومناقشة الخطوات التالية»، وفق رئيس المجموعة الألماني ديفيد مكاليستر.

وتستأنف الاثنين المفاوضات المتعثرة، خصوصاً حول القضية الشائكة المتعلقة بوصول الصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية.



