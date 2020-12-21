الهند تعلق جميع الرحلات الجوية مع بريطانيا بسبب سلالة جديدة لفيروس كورونا



سيف اليزيد - أعلنت الحكومة الهندية اليوم الاثنين تعليق جميع الرحلات القادمة إلى الهند من بريطانيا، ابتداء من يوم غد الثلاثاء حتى 31 ديسمبر الجاري.

كما سوف يتم تعليق الرحلات الجوية من الهند إلى بريطانيا مؤقتاً خلال نفس الفترة.

وقالت الحكومة في تغريدة «في ظل الوضع السائد في المملكة المتحدة، قررت حكومة الهند تعليق جميع الرحلات الجوية من المملكة المتحدة إلى الهند حتى 31 ديسمبر 2020».

وأضافت «التعليق سوف يبدأ الساعة 23:59 غداً الثلاثاء. وسوف يتم تعليق الرحلات الجوية من الهند إلى المملكة المتحدة مؤقتاً خلال نفس الفترة المذكورة سابقاً».

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