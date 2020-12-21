مصر تدين قصف المنطقة الخضراء في العراق



سيف اليزيد - أعربت مصر، اليوم الاثنين، عن إدانتها للهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في بيان صحفي اليوم، استنكار مصر لكافة الأعمال الإرهابية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في العراق واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والأهداف المدنية.

ودعا كافة الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية العراقية على أية اعتبارات أخرى، إنجاحاً للجهود الحثيثة التي يبذلها العراق في إطار حماية أمنه واستقراره.

وأكد المتحدث وقوف مصر الكامل مع العراق فيما يتخذه من إجراءات للقضاء على الإرهاب وداعميه، وصون أمنه الوطني.

وكانت المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد قصفت، أمس الأحد، بخمسة صواريخ كاتيوشا.

وتتعرض المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ كاتيوشا، دون خسائر بشرية، ولم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية.





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