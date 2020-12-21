الأردن يوقف الرحلات الجوية مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 ديسمبر 2020 04:13 مساءً - منذ 13 دقيقة

أعلنت الحكومة الأردنية،الإثنين، عن وقف كافة الرحلات الجوية مع بريطانيا بسبب ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا .

قال وزير الإعلام الأردني والمتحدث باسم الحكومة، علي العايد، إن الحكومة قررت إيقاف رحلات المسافرين الجوية المباشرة وغير المباشرة “الترانزيت” القادمة من المملكة المتحدة، اعتباراً من يوم الاثنين وحتى الثالث من يناير المقبل.

وأوضح العايد أن القرار يأتي في ضوء تطورات الحالة الوبائية في المملكة المتحدة، ووجود تقارير عن تحورات على فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشار إلى أن هذا الأمر الذي يتطلب بروتوكولات صحية احترازية إضافية وآليات جديدة للتعامل مع انتشار الوباء، بهدف الحفاظ على استقرار الوضع الوبائي في الأردن.

ولفت العايد إلى أن استمرار تنفيذ القرار سيعتمد على ما يتوافر من معلومات علمية موثوقة عن تداعيات تحور فيروس كورونا.

وذكر وزير الإعلام الأردني أن الحكومة تتابع من خلال وزارة الصحة تطورات الحالة الوبائية في العالم، وستتخذ أي إجراءات احترازية إضافية مرتبطة بالرحلات الجوية لمنع أي انعكاسات سلبية على الوضع الوبائي في المملكة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد أعلن أن السلالة المتحورة VUI-202012/01، قد تكون أكثر قابلية للانتقال، بنسبة 70 في المئة.

وأكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك “خروج السلالة الجديدة من فيروس كورونا عن السيطرة”، مضيفا في حديث لــ”سكاي نيوز”، إنه “سيكون من الصعب السيطرة على السلالة الجديدة لكورونا قبل توزيع اللقاحات على مستوى كبير”.

وتابع: “نريد أن نضع حدا لتفشي السلالة الجديدة من الفيروس من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي”.

وتابع وزير الصحة البريطاني، قائلا: “خطتنا أن ننتهي من تلقيح مليون شخص خلال أيام”، لافتا إلى قرار إعادة فرض الحجر الصحي في لندن وجنوب شرقي إنجلترا.

كما نقلت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية عن كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، البروفيسور كريس ويتي، أن هناك 23 تغيرا مختلفا مع هذه السلالة الجديدة.