لم يتغير منذ 31 عاما.. روحاني يدعو إلى تعديل الدستور الإيراني

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 ديسمبر 2020 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعاد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الإثنين، دعوته إلى إجراء تعديلات على دستور البلاد الذي لم يتم تعديله منذ 31 عاما.

وقال في كلمة له خلال اجتماع للجنة الحقوق الدستورية والمواطنة في طهران، إن ”تعديل الدستور ومراجعته يتم عادة على فترات طويلة، لكن بالنظر إلى أن الدستور لم يتغير منذ 31 عاما، فقد يحتاج إلى إعادة النظر فيه وإجراء تعديلات عليه“.

ورأى أن ”الاستفتاء طريق لحل الخلافات الجوهرية على المستوى الكلي، لكن آلية تنفيذ الاستفتاء معقدة للغاية في الدستور وتنفيذها ليس بالأمر السهل، ومع ذلك يمكن استخدامه في الحالات المهمة“.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها روحاني إلى استفتاء وتنفيذ المادة الـ 59 من الدستور، كما دعا في أيلول/سبتمبر من العام الماضي إلى إجراء استفتاء لحل قضية ”المواجهة أو التفاعل مع العالم“.

في السياق، دعا نشطاء سياسيون إلى إجراء استفتاء على تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة.

وكان عبد الله رمضان زاده المتحدث باسم الحكومة في عهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي، قال على ”تويتر“ إنه ”إذا أردت معرفة رأي الناس في المفاوضات، اطرح الأمر على استفتاء لتحديد ما إذا كانت المفاوضات خيانة أم خدمة“.

ويرفض التيار المتشدد إجراء استفتاء أو تعديل على الدستور فيما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة، وكتبت صحيفة ”كيهان“، التي تعكس آراء المرشد علي خامنئي أن ”الإشارة إلى التصويت المباشر للشعب في شكل استفتاء في مجال الدبلوماسية خطأ كبير وخطير“.

كما يطالب البعض بالاستفتاء على قضية الحجاب وإلغاء الإكراه فيه.

وقال صادق لاريجاني، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام ورئيس السلطة القضائية السابق: ”إذا سمحنا بالاستفتاء على الحجاب، فغدًا قد يطرحون الحجة ذاتها حول محلات بيع الخمور ومؤسسات القمار والفساد ومراكز الدعارة وما إلى ذلك، وهذا خطأ كبير“.

ويعارض مسؤولون إيرانيون الاستفتاء على الحجاب، ويؤكدون أن ”هذه القضية (الحجاب) من السياسات الملزمة والأساسية للنظام الإسلامي ولا يمكن الحكم عليها“.

ووفقا للمادة الـ 59 من الدستور الإيراني، فإنه ”في القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية المهمة جدا، يمكن ممارسة السلطة التشريعية من خلال الاستفتاء والإشارة المباشرة إلى أصوات الشعب، ويجب أن يوافق ثلثا أعضاء البرلمان على طلب إجراء استفتاء“.