شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تغلق الحدود وتعلق رحلات الطيران التجاري والان مع التفاصيل

الإثنين 21 ديسمبر 2020 قال الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم على تويتر إن بلاده قررت تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية.

وأوضح المزرم أن التعليق سيكون اعتبارا من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الاثنين وحتى نهاية يوم الجمعة أول يناير كانون الثاني المقبل.

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تغلق الحدود وتعلق رحلات الطيران التجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.