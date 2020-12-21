شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للطيران تعلق كافة رحلاتها إلى عُمان والان مع التفاصيل

الإثنين 21 ديسمبر 2020 أعلنت العربية للطيران، اليوم الاثنين، عن تعليق كافة رحلاتها إلى سلطنة عُمان مؤقتاً وبشكل كامل تماشياً مع قرار السلطنة بتعليق حركة الطيران.

وأكدت الناقلة في إفادة وفقا لـ «البيان»، على التزامها بكافة القرارات والتعليمات الصادرة والتي تضمن سلامة الركاب والمسافرين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وكانت العربية للطيران قد علقت أيضاً في وقت سابق اليوم كافة رحلاتها إلى السعودية مؤقتاً وبشكل كامل وذلك حتى إشعار آخر تماشياً مع قرار المملكة بتعليق حركة الطيران

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