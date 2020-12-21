شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الكويت : تعليق رحلات الطيران وغلق المنافذ الحدودية إلى 1 يناير والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 50 ثانية - 4:02 مساءً, 21 ديسمبر 2020 م أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، عن تعليق الرحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي، وإغلاق المنافذ الحدودية والبرية والبحرية اعتبارا من الساعة 11 مساء اليوم الإثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 وحتى نهاية الجمعة الموافق 1 يناير. يأتي ذلك، في ظل التداعيات الصحية للسلاسة الجديدة لفيروس كورونا التي بدأت في الانتشار في بريطانيا ودول أوروبا.

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