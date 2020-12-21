شكرا لقرائتكم خبر عن 1077 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1077 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، ووفاتينِ اثنتينِ، و845 حالة شفاء. وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 194.652 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 639 وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 169.840حالة .

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