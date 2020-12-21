مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة الجديدة... تعرفوا الى أبرز ما حدث اليوم (فيديو)

1879 - توماس إديسون يخترع المصباح الكهربائي. 1919 - الأمريكية الفوضوية إيما غولدمان يتم ترحيلها إلى روسيا. 1949 - قيام جمهورية ألمانيا الفدرالية في ألمانيا الغربية. 1958 - انتخاب شارل ديغول رئيسًا للجمهورية الفرنسية، ليصبح أول رئيس في الجمهورية الخامسة.



1964 - مجلس عموم المملكة المتحدة يلغي عقوبة الإعدام. 1964 - مجلس عموم المملكة المتحدة يلغي عقوبة الإعدام. 1995 - مدينة بيت لحم تنتقل من السيطرة الإسرائيلية إلى الفلسطينيين . 2010 - مجلس النواب العراقي يمنح الثقه للحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء نوري المالكي بعد فترة طويلة من إجراء الانتخابات.

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