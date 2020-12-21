شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيان مهم من السفارة الإماراتية بلندن حول فيروس كورونا الجديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أهابت السفارة الإماراتية في لندن بمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة المتواجدين في المملكة المتحدة بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الصادرة من الحكومة البريطانية.



وأعلنت السفارة عبر صفحتها الرسمية في تويتر: "نظراً لحالة الإغلاق العام المفروضة في لندن وأجزاء من جنوب شرق انجلترا بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، تهيب سفارة دولة الإمارات في لندن مواطني الدولة المتواجدين في المملكة المتحدة بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الصادرة من الحكومة البريطانية، وحسب ما هو مذكور في موقع الحكومة الارشادي لإجراءات كوفيد-19: https://www.gov.uk/guidance/tier-4-stay-at-home

ودعت السفارة مواطني الإمارات المتواجدين في المملكة المتحدة بضرورة التسجيل في خدمة تواجدي، وضرورة التواصل في الحالات الطارئة مع السفارة على الرقم 00442075811281 أو مركز الاتصال على الرقم 97180044444+.