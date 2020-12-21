شكرا لقرائتكم خبر عن الأسواق العالمية تحت ضغط تجدد المخاوف من سلالة كورونا الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت تداولات العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في المنطقة الحمراء في وقت مبكر، الإثنين حيث تداعى الحماس بشأن صفقة التحفيز التي وافق عليها الكونجرس على وقع مخاوف سلالة فيروس كورونا الجديدة في المملكة المتحدة.

وخسرت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز 514 نقطة أو 1.7%، فيما تراجعت عقود ستاندرد آند بورز بنسبة 1.9% وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 1.3%.

والاتفاق على التحفيز، قد يسعى المستثمرون إلى جني الأرباح بعد عام مليء بالمفاجآت، ومع بقاء أسبوعين فقط من تداولات العام 2020، وقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 14.8% لهذا العام، بينما ارتفع مؤشر داوجونز بنسبة 5.8% فقط مقابل ارتفاع 42.2% للمؤشر ناسداك حيث فضل المستثمرون شركات التكنولوجيا عالية النمو.

وتوصل الكونجرس، في وقت متأخر من يوم الأحد، إلى اتفاق بشأن حزمة إغاثة من فيروس كورونا بقيمة 900 مليار دولار، وهو جهد طال تأجيله لتعزيز نظام الرعاية الصحية الأمريكي، والاقتصاد الذي يئن تحت وطأة الوباء.

وأعلن قادة الكونجرس عن اتفاق بشأن مشروع قانون - سيرسل مساعدة فيدرالية جديدة للأسر والشركات الصغيرة ومقدمي الرعاية الصحية لأول مرة منذ شهور ويمول الحكومة حتى 30 سبتمبر، في حين لم يصدروا حتى الآن النص التشريعي الذي يأملون في تمريره.

وفي أوروبا، انخفض مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا بنسبة 1.8% في التعاملات المبكرة، مع انخفاض أسهم السفر والترفيه بنسبة 4% ليقود الخسائر حيث انزلقت جميع القطاعات والبورصات الرئيسية إلى المنطقة السلبية. ويراقب التجار بعصبية طفرة كوفيد-19الجديدة في المملكة المتحدة، والتي أدت إلى إغلاق تام في لندن وأجزاء أخرى من جنوب شرق إنجلترا وتراجع عن اختلاط الأسر خلال عيد الميلاد.