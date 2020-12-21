شكرا لقرائتكم خبر عن شواطئ جميرا تحتضن كأس آل مكتوم للتجديف الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إقامة منافسات شوط سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً والمحدد لها يوم الجمعة المقبل في شواطي جميرا، والنسخة المقبلة للبطولة هي الرابعة والعشرون، وقد جسدت طوال مسيرتها منذ انطلاقها عام 1998 ملاحم رائعة لمحبي رياضة التجديف كونها تمثل البطولة الأقوى التي تجمع النخبة، والأكبر من حيث الجوائز المالية، وهي مسك ختام سباقات هذه الفئة في الموسم الرياضي 2020-2021.

وأكملت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة التجهيزات لإقامة السباق الكبير وقام النادي بالتنسيق مع الشركاء من مختلف الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية لإنجاح التظاهرة ومن بين تلك الجهات القيادة العامة لشرطة دبي وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي ومؤسسة دبي للإعلام (قنوات دبي الرياضية) ومؤسسة أبوظبي للإعلام. وأكد هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في النادي أن اختيار الموقع في شواطئ جميرا التي عرفت مثل هذه السباقات قبل فترة طويلة جاء تنفيذاً لتوجيهات مجلس الإدارة وخطط اللجنة الرياضية لإظهار المواقع المتميزة في لؤلؤة الخليج دبي ومن بينها شواطئ جميرا.

وقال هزيم القمزي: إن موقع السباق الجديد يوفر متابعة جيدة للجمهور ومرتادي شواطئ جميرا حيث يمتد لما يزيد على ميلين ويمر بأجمل شواطئ الخليج في مناطق جميرا الساحلية من شاطئ الشروق مروراً بشاطئ الغروب ونسناس وصولاً إلى خط النهاية في مراسي (بي آند أو). وأضاف مدير إدارة السباقات أن اللجنة المنظمة أبلغت ملاك ونواخذة كل القوارب المشاركة بخطوات المشاركة والتسجيل ومن ثم البرنامج يوم السباق والذي يبدأ مبكراً بالفحص الفني والتدقيق على المشاركين وأيضا انعقاد اجتماع سحب القرعة لمعرفة أماكن القوارب في خط الانطلاقة والذي سيكون عبارة عن عوامة مثبتة كما جرت العادة لتسهيل مهمة المشاركين واللجنة المنظمة على السواء.