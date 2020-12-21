شكرا لقرائتكم خبر عن درجال يدعو إنفانتينو لزيارة العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

التقى عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي بالسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بحضور نائب رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم شامل كامل. وقال درجال، بحسب بيان لوزارة الشباب والرياضة، إن اللقاء كان إيجابياً ومثمراً، إذ تضمن بحث عدد من الملفات التي تخص واقع كرة القدم العراقية.

وأضاف: قدمنا شرحاً وافياً عن البنى التحتية والمنشآت الرياضية التي يمتلكها العراق والتي يسعى لإكمالها خلال السنوات القادمة والتوجهات الأخيرة الداعمة لنشر ثقافة كرة القدم وتطويرها عبر استقطاب الخبرات الأجنبية وتوظيفها في الأكاديميات والمدارس، فضلاً عن سعي العراق إلى رفع الحظر المفروض على ملاعبه بصورة تامة، وليس جزئياً بغية استضافة البطولات الدولية، منوهاً بأن الجمهور العراقي يكن كل الاحترام والتقدير لمواقف رئيس الاتحاد الدولي السابقة وإسهامه المباشر في رفع الحظر جزئياً عن الملاعب العراقية.

ووجه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، دعوة خاصة إلى إنفانتينو لزيارة العراق للاطلاع على البنى التحتية، والاطلاع على عشق الجمهور العراقي لكرة القدم.

من جهته رحب رئيس الاتحاد الدولي مبتهجاً بالدعوة التي وصفها بالكريمة من العراق وجماهيره الرياضية واعداً بتلبيتها في القريب العاجل، والإسهام بقوة لدى المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل رفع الحظر التام عن الملاعب العراقية، معرباً في الوقت نفسه عن سعادته في حال تمت الزيارة ورفع الحظر في آنٍ واحد، وقدم شكره للوزير درجال مثمناً بصماته الواضحة كشخصية رياضية تهدف إلى نشر وتطوير كرة القدم، والانفتاح على العالم.