شكرا لقرائتكم خبر عن قانون الجمارك يجيز إسقاط الديون المستحقة فى حالات معينة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع قانون الجمارك الموحد حل لمشكلة الديون التى تعذر بكافة السبل القانونية استيدائها حيث نص فى المادة 86 على إسقاط الديون المستحقة للمصلحة، وذلك بقرار من الوزير بناء على اقتراح من رئيس مصلحة الجمارك وذلك فى حالات معينة وهى إذا قضى نهائيًا بشهر إفلاس المدين وأقفلـت التفليسة أو إذا قضى نهائيًا بإعسار المدين وتبين عدم وجود أموال لديه يمكن التنفيذ عليها أو إذا توفى المدين عن غير تركـة أو الديون الضئيلة التى مضى على استحقاقها أكثر من ثلاث سنوات وتحددها لجنة تشكل بقرار من الوزير ووضع القانون ضابط لعدم التلاعب وهو انه يجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قد بنى على غش أو تدليس.

وجاء نص المادة (86) فى القانون كما يلى..

يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة إسقاط الديون المستحقة للمصلحة بالتطبيق لأحكام هذا القانون فى الحالات الآتية:

- إذا قضى نهائيًا بشهر إفلاس المدين وأقفلـت التفليسة.

- إذا قضى نهائيًا بإعسار المدين وتبين عدم وجود أموال لديه يمكن التنفيذ عليها.

- إذا توفى المدين عن غير تركة.

- الديون الضئيلة التى مضى على استحقاقها أكثر من ثلاث سنوات وتحددها لجنة تشكل بقرار من الوزير.

وفى جميع الأحوال، يجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قد بنى على غش أو تدليس.