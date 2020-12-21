البنك الأهلي يعتزم افتتاح 10 فروع إلكترونية جديدة خلال العام المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك يعتزم افتتاح 10 فروع إلكترونية جديدة خلال الفترة القادمة بهدف ميكنة المدفوعات وتحقيق الشمول المالي بما يمتلكه البنك من تطور في البنية الرقمية.

وأضاف أبو الفتوح لمصراوي أن البنك افتتح خلال العامين الماضين 15 فرعًا إلكترونيًا مستهدفًا أن تصل إلى 25 فرعًا خلال العام القادم لمواكبة زيادة إقبال العملاء على ميكنة مدفوعاتهم بدلًا من الطرق التقليدية.

وأضاف أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد والتبعات الناتجة عنها لم تقف حائلا أمام استمرار البنك في تنفيذ خطته في التوسع والانتشار الجغرافي، وهو ما يؤكد قدرة البنك والكوادر العاملة به على إدارة مختلف أنواع الأزمات والاستمرارية في تحقيق المستهدفات بالرغم من أية صعوبات قد تواجه تنفيذها.

وبحسب أبو الفتوح فإن عدد ماكينات الصراف الآلي ATM بلغ ما يقرب من 5 آلاف ماكينة، بينما وصل عدد ماكينات نقاط البيع POS التابعة للبنك إلى 180 ألف ماكينة منتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.