الخدمات الأمنية بالسويس تعيد طفلة ضلت الطريق عن أسرتها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس، أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من العثور على طفلة 9 سنوات، دون أهليتها بدائرة القسم.
وتم تقديم الرعاية اللازمة له، واتخاذ إجراءات البحث عن أهليتها وأمكن التوصل إلى والدها، وتم تسلم الطفلة مع أخذ التعهد اللازم لحسن رعايتها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمتابعة الحالة الأمنية بكافة دوائر الأقسام والمراكز.
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