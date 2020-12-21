حاكم كاليفورنيا يخضع للحجر الصحي بعد مخالطته لمصاب بكورونا

أفاد مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، جافين نيوسوم، بأنه دخل إلى الحجر الصحي الذاتي لمدة 10 أيام بعد مخالطته مع شخص مصاب بفيروس كورونا.
وذكر المكتب - في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الموظف الذي ثبتت إصابته كان على اتصال مع نيوسوم وموظفين آخرين.
وفقًا للبيان، فإن الاختبارات التي أجريت
ويرى خبراء أن الانتشار السريع لعدوى كوفيد-19 في جنوب شرق إنجلترا، يرجع إلى سلالة جديدة أشد خطورة لفيروس كورونا المستجد،
أولا لا تعد هذه المرة الأولى التي يتحوّر فيها فيروسكورونا الذي بدل حال العالم منذ ظهوره أواخر ديسمبر الماضي في الصين، كما أنها قد لا تكون المرة الأولى التي تتغير فيها المادة الوراثية للفيروس.
ولكن وحسب تصريحات لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فإن السلالة الجديدة VUI-202012/01، قد تكون أكثر قابلية للانتقال، بنسبة 70 في المئة.
ووفق ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، البروفيسور كريس ويتي، فإن هناك 23 تغيرًا مختلفًا مع هذه السلالة الجديدة.
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