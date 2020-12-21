وزير الصحة الفرنسي: اللقاح يقي من الإصابة بسُلالة كورونا الجديدة

صرح وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، أنه ربما قد تكون السلالة الجديدة وصلت إلى فرنسا لكن الفحوصات التي أُجريت مؤخرا لم تكشفها.
وأضاف أوليفييه فيران، اليوم الإثنين، أن اللقاحات الموجودة حاليا للوقاية من فيروس كورونا المستجد من المفترض أن تقي أيضاً من سُلالة كورونا الجديدة التي قد ظهرت مؤخراً في بريطانيا. وفقاً لـ الغد.
وأضاف قالاً: "نظريا.. ما من سبب يدعو للاعتقاد بأن اللقاح لن يكون فعالا".
الجدير بالذكر أنه أعلنت فرنسا منتصف ليلة أمس، كالعديد من دول العالم، وقف جميع التنقلات، "بما فيها المتعلقة بنقل البضائع برا وجوا وبحرا أو عبر سكك الحديد مع المملكة المتحدة"، على حد تعبير الوزير أوليفييه فيران، في مسعى وصفه بـ"الوقائي" لمحاصرة الوباء. وأوضح أن هذا الإجراء "لا يهدف إلى إشاعة الرعب بل إلى اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب".
كما كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد فرض عزلا عاما صارما على أكثر من 16 مليون نسمة في إنجلترا وعدل عن خطط لتخفيف القيود خلال فترة عيد الميلاد قائلا إن بريطانيا تواجه سلالة جديدة من فيروس كورونا وإن هذه السلالة تنتشر بوتيرة أسرع بنسبة تصل إلى 70 %.
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