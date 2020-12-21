إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في اقتحامات لمدينة نابلس

أصيب 5 مواطنين فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الاثنين إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة الشرقية، أصيب

خلالها 5 مواطنين بالرصاص الحي، ونقلوا جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا فلسطينيا من شارع الباشا في المدينة، وداهمت مركزا لبيع أجهزة الحاسوب في شارع

سفيان وسط المدينة.وأصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت الماضي، قرب السياج الفاصل المقام على أراضي قرية العرقة، جنوب غرب جنين، بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية القول إن الشاب أصيب بعيار مطاطي في ساقه، خلال مطاردة قوات الاحتلال له، ونقل على إثر تلك الإصابة إلى المستشفى.