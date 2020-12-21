النرويج تعلن تعليق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة 48 ساعة

أعلن وزير الصحة النرويجي، بينت هوي، اليوم الإثنين، تعليق الرحلات الجوية من بريطانيا إلى النرويج لمدة 48 ساعة على الأقل بسبب مخاوف من سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أنه بذلك تنضم النرويج لدول أوروبية عدة أعلنت قيودًا على السفر مع بريطانيا من بينها: هولندا وبلجيكا وإيطاليا والنمسا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال

وبلغاريا وفرنسا والسويد وتركيا والتشيك والدنمارك.وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أعلن أنه تم رصد سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس /كورونا/ المستجد خلال الأيام القليلة الماضية قد تكون مرتبطة بالزيادة السريعة في الحالات المسجلة بجنوب إنجلترا.

ودعت منظمة الصحة العالمية أعضائها في أوروبا، اليوم

الأحد، إلى تكثيف الإجراءات ضد فيروس كورونا المستجد لمواجهة السلالة الجديدة المنتشرة في بريطانيا.

تم تسجيل 9 حالات إصابة بالسلالة الجديدة خارج بريطانيا في الدنمارك، بالإضافة إلى حالة واحدة في هولندا وحالة أخرى في أستراليا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية في وقت سابق اليوم، بحسب "أسوشيتد برس".

وقالت متحدثة باسم المنظمة في أوروبا لوكالة "فرانس برس": "في جميع أنحاء أوروبا، حيث يكون انتقال العدوى مكثفا وواسع الانتشار، تحتاج الدول إلى مضاعفة إجراءات السيطرة والوقاية".