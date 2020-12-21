1721 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في الفلبين

أعلنت السلطات الصحية في الفلبين اليوم الاثنين تسجيل 1721 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال ال24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 461 ألفا و505 حالات.

وقالت وزارة الصحة -في بيان (نقلته صحيفة "فلبين ستار" المحلية على موقعها الإلكتروني) - إن عدد المتعافين من المرض ارتفع هو الآخر بمقدار 82

حالة ووصل إلى 429 ألفا و207 حالات، لتمثل نسبة الشفاء في البلاد حوالي 93% من إجمالي عدد المصابين.من جانبها، حثت الحكومة الفلبينية شعبها على مواصلة التحلي باليقظة ومواصلة اتباع البروتوكولات الصحية؛ نظرا لوجود مؤشرات على احتمالية حدوث زيادة في اعداد المصابين الجدد، لاسيما وأن الفلبين لديها ثاني أكبر عدد حالات إصابة في جنوب شرق أسيا بعد اندونيسيا المجاورة.أما عن حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي في الفلبين، فقد بلغت حتى الآن 8 آلاف و957 حالة فور تسجيل 10 حالات وفاة جديدة في اخر 24 ساعة.وأضاف بيان الصحة أن الفلبين لديها حتى الآن 23 ألفا و341 حالة نشطة بالفيروس، بما يمثل 1ر5% من عدد المصابين، منهم 2ر82% يعانون من أعراض مرضية خفيفة، و3% آخرون يعانون من حالات حرجة.