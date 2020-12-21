هونج كونج تحظر الرحلات الجوية من بريطانيا

سيف اليزيد - ستحظر هونج كونج جميع الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة اعتباراً من منتصف اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي لتصبح أول مدينة في آسيا تعلن هذا القرار بعد رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا.

يأتي هذا فيما قالت دول آسيوية تشهد ارتفاعاً في حالات الإصابة بفيروس كورونا منها اليابان وكوريا الجنوبية إنها تتابع عن كثب السلالة الجديدة الأشد ضراوة التي رُصدت في بريطانيا، دون أن تعلن بعد عن إلغاء الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة.

تسعى السلطات في هونج كونج، المركز المالي ذي الكثافة السكانية المرتفعة، لكبح زيادة في حالات الإصابة بالفيروس، وقالت سكرتيرة شؤون الصحة صوفيا تشان اليوم الاثنين إن المدينة بحاجة لاتخاذ إجراءات أشد صرامة ومحددة الأهداف لوقف انتشار كوفيد-19.

وأضافت تشان أن الوافدين من المملكة المتحدة قبل 22 ديسمبر عليهم أن يخضعوا لحجر صحي لمدة 21 يوماً بدلاً من المدة السابقة البالغة 14 يوماً.

وقالت بريطانيا إن السلالة الجديدة قد تكون أكثر قدرة على الانتقال بنسبة تصل إلى 70 بالمئة.

ولم يُعرف بعد الكثير عن السلالة الجديدة، لكن الخبراء يقولون إن من المفترض أن تكون اللقاحات الحالية فعالة في الوقاية منها. ولم تعلن أي دولة آسيوية عن تسجيل إصابات بتلك السلالة.