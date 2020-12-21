وصية مارادونا قبل وفاته: حنطوا جسدي واعرضوه في متحف

أعلن محامي أسطورة كرة القدم، دييغو مارادونا، أن هذا الأخير أوصى، قبل وفاته، بتحنيط جسده ليعرض للجمهور في أحد المتاحف.

وحسب المحامي، ماتياس مورلا، فقد جاء في وصية مارادونا: “بعد تحليل عميق، أود أن أعبر عن رغبتي في أن يتم تحنيط جسدي بعد وفاتي، وعرضه في متحف إلى جانب الجوائز، والتذكارات، والأشياء الشخصية المرتبطة بي”.

ونشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن ماريو بودري، محامي فيرونيكا أوخيدا، صديقة مارادونا السابقة، قال إن هناك فكرة لإنشاء “ضريح” بمقبرة بيلا فيتسا، حيث دفن جثمان النجم الأرجنتيني، ليصبح مزارا خاصا لمشجعيه.

كما أوضح بودري أن فكرة إنشاء الضريح الخاص بمارادونا تمت مناقشته مع إخوته، لافتا الانتباه إلى أن تنفيذ الاقتراح سيكون من مسؤولية اتحاد الكرة.

يذكر أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف ملابسات وفاة ادييغو مارادونا، خصوصا بعد احتمال وجود خطأ طبي أدى إلى وفاته.