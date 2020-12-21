في طريقه إلى المغرب.. كوشنر يصل اليوم إلى إسرائيل للقاء نتنياهو

أعلنت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصهره، سيصل إلى إسرائيل، اليوم الاثنين، قبل يوم من موعد قدومه إلى المغرب.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن كوشنر سيعقد لقاءات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، بيني غانتس، مشيرة إلى أنه سيغادر، غدا، إلى المغرب على متن طائرة لشركة “العال” الإسرائيلية، على رأس وفد أمريكي إسرائيلي لإجراء محادثات ثلاثية.

وأعلنت شركة طيران “العال” الإسرائيلية، ليلة أمس الأحد، أنها ستسير أول رحلة من إسرائيل إلى العاصمة المغربية الرباط، غدا الثلاثاء، وأن الطائرة ستحمل وفدا أمريكيا إسرائيليا مشتركا.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه “من المتوقع أن تستغرق الرحلة المباشرة، والتي ستحمل رقم (إل.واي555)، 6 ساعات”، وأضافت: “تأتي الرحلة، عقب اتفاق تم بوساطة أمريكية، وافق فيه البلدان على تطبيع العلاقات في وقت سابق من الشهر الجاري”.

وكان المغرب قد أعلن أنه يعتزم استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية، والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في أقرب الآجال، وتسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي، والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب، وتطوير علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي، والتكنولوجي”، فيما أكد “العمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن، سابقا، ولسنوات عديدة إلى غاية 2002”.