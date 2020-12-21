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شكرا لقرائتكم خبر عن "فلاي دبي" تعلق رحلاتها إلى السعودية حتى 27 ديسمبر الجاري والان مع التفاصيل
الإثنين 21 ديسمبر 2020
أعلنت شركة فلاي دبي، اليوم الاثنين، عن وقف رحلاتها الجوية من وإلى المملكة العربية السعودية حتى 27 ديسمبر الجاري.
وقال متحدث باسم الناقلة في إفادة وفقا لـ "البيان": "تماشيا مع التوجيهات الصادرة عن السلطات السعودية ، تم تعليق رحلات فلاي دبي إلى مطاري الرياض والدمام الدوليين حتى 27 ديسمبر".
وأضاف المتحدث: "سيُعرض على الركاب الذين حجزوا للسفر على هذه الرحلات استرداد أموالهم أو خيار إعادة الحجز إلى تاريخ لاحق، بدلاً من ذلك".
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