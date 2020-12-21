شكرا لقرائتكم خبر عن 608 إصابات جديدة بكورونا في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 199856 حالة. وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان أن العدد الإجمالي للوَفَيَات بالفيروس ارتفع إلى 2931 حالة حتى الآن.

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