الرياض تدين استهداف المنطقة الخضراء وتساند بغداد في صيانة سيادتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت السعودية، اليوم الإثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في بغداد الأحد، مؤكدة مساندتها إجراءات العراق لصيانة سيادته.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن استنكارها العمل الإرهابي الذي استهدف السفارة الأمريكية في المنطقة شديدة التحصين في بغداد.



وأكدت الوزارة مساندة المملكة لجمهورية العراق الشقيقة ووقوفها إلى جانبها فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وصيانة سيادتها، وحماية أرواح المواطنين والمقيمين على أراضيها.

وأمس الأحد سقطت 5 صواريخ كاتيوشا وسط المنطقة المحصنة بالعاصمة بغداد، واستهدفت محيط السفارة الأمريكية بالعراق.

وأفاد مصدر أمني بأن "أكثر من 5 صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت بالتتابع مساء الأحد، ضمن محيط السفارة الأمريكية وقاعدة التوحيد العسكرية الثالثة الواقعة ضمن المنطقة الرئاسية الخضراء والمحصنة أمنيا".

وأدانت الرئاسة العراقية الاستهداف، وعدّته مساسا بسيادتها وتعهدت بملاحقة الفاعلين.

وتشهد المنطقة الخضراء هجمات متكررة منذ سنوات، لكن وتيرتها تزايدت بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية مطلع العام الجاري.

وتوعدت طهران باستهداف المصالح الأمريكية عبر أذرعها، وسط غضب عراقي من تحويل البلاد إلى ساحة لحرب بالوكالة بين إيران والولايات المتحدة.

ولوحت واشنطن في وقت سابق من العام الجاري بسحب بعثتها الدبلوماسية في العراق بعد استهداف السفارة، في إجراء تخشى بغداد من عواقبه في ضوء اتخاذ دول أخرى الإجراء ذاته.