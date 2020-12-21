هل اقتربت النهاية؟ النمسا تضيق الخناق على الإخوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حزمة جديدة من التدابير تتخذها النمسا في إطار حربها ضد الإرهاب، تضيق الخناق على التنظيمات المتطرفة بالبلاد.

حظر "ذئاب أردوغان" الرمادية.. عاصفة المواجهة تصل النمسا



أعلنت الحكومة النمساوية، حزمة إجراءات جديدة لمواجهة التهديدات الإرهابية في البلاد، بعد نحو شهر ونصف من هجوم فيينا الدامي.

النمسا بمواجهة الإرهاب.. إجراءات جديدة لمواجهة التهديدات



وبحسب إعلام محلي، تشمل حزمة الإجراءات، ضمن أمور أخرى، ما يعرف بـ"المراقبة الإلكترونية" لجميع الإرهابيين المدانين ممن أطلق سراحهم قبل الأوان من السجن، ويمكن أن تأخذ هذه المراقبة شكل أصفاد الكاحل المعروفة.