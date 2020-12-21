”الخليج 365” تنشر تفاصيل رحلة السلام بين المغرب وإسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد عقود من التوقف، أطلقت الإمارات صافرة إعادة تسيير قطار السلام في المنطقة، أملا في بزوغ فجر أوسط جديد، ملؤه الأمن والازدهار.

قطار انطلق من الإمارات مرورا بالبحرين ثم السودان وصولا إلى المغرب الذي سيكتب اسمه غدا الثلاثاء بحروف من ذهب في صفحات التاريخ، بتدشين العلاقة مع إسرائيل.

فعلى غرار اتفاقي السلام مع كل من الإمارات والبحرين، سيحط يوم غد، وفدان أمريكي وإسرائيلي، الرحال في المغرب على متن رحلة تاريخية بين تل أبيب والرباط.

تشكيلة الوفد الإسرائيلي

وقال مسؤول أمريكي لـ"الخليج 365" إن الوفد الإسرائيلي الذي سيزور المغرب، سيكون برئاسة مستشار الأمن القومي مئير بن شابات.

وشابات هو نفسه الذي ترأس الوفود الإسرائيلية، في الأشهر الماضية، إلى الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والسودان.

وإضافة إلى بن شابات، سيضم الوفد الإسرائيلي عددا من المسؤولين الآخرين.

الوفد الأمريكي

أما الوفد الأمريكي فسيكون برئاسة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير، الذي سيصل إسرائيل اليوم الإثنين.

وأكد المسؤول الأمريكي، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن كوشنير سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيري الدفاع بيني جانتس والخارجية جابي أشكنازي.

ويضم الوفد الأمريكي أيضا المبعوث للشرق الأوسط آفي بيركوفيتس، وسينضم له سفير واشنطن لدى تل أبيب ديفيد فريدمان.

أجندة الزيارة

وقالت مصادر إسرائيلية إن زيارة الوفدين الإسرائيلي والأمريكي إلى المغرب ستؤسس لاتفاق سلام بين البلدين.

وتوقعت المصادر أن يتم على هامش الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين بما في ذلك مجالات السياحة والاقتصاد.

وأشارت إلى أنه سيتم على الفور الإعلان عن إعادة تأسيس مكاتب الارتباط في المغرب وتل أبيب بعد أن كانت قد أغلقت في العام 2000.

ويبحث المسؤولون في كلا البلدين إقامة سفارات في الرباط وتل أبيب.

كما رجحت المصادر نفسها، الإعلان عن فتح خط الطيران المباشر بين الرباط وتل أبيب.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي اتفاق سلام بين المغرب وإسرائيل.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال ترامب إن الجانبين اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، مؤكدا أن الخطوة تعد إنجازا هائلا للسلام بمنطقة الشرق الأوسط.

وبموجب الاتفاق، سيقيم المغرب علاقات دبلوماسية كاملة، وسيستأنف الاتصالات الرسمية مع إسرائيل، ويسمح بعبور رحلات ووصول وقيام رحلات بين البلدين.