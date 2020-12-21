شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطنة عمان تتسلم أول دفعة من لقاح فايزر الأربعاء المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلن بدر بن سيف الرواحي مدير مكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة العمانية أن أول دفعة من اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك ستصل إلى السلطنة بعد غد الأربعاء.

ونقل الحساب الرسمي لجهود مواجهة كورونا، التابع لمركز التواصل الحكومي، عنه القول في لقاء تليفزيوني إن التلقيح سيشمل في البداية الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، والتي من ضمنها العاملين في الخطوط الأمامية والمصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن. وأوضح أنه سيتم الإعلان عن مراكز التلقيح خلال الأيام القليلة القادمة. وكانت وزارة الصحة أعلنت الأسبوع الماضي السماح باستيراد لقاح كورونا الذي طورته شركتا بيونتك و فايزر.

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