شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المغرب يعلق جميع الرحلات الجويّة مع بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قررت الحكومة المغربية تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة، ابتداء من أمس الأحد، وذلك على إثر تطور الحالة الوبائية بالمملكة المتحدة وظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد بها.



ونقلت "هسبريس" بلاغا للحكومة يوضح أن هذا القرار يأتي في إطار التدابير الاستعجالية المتخذة للحفاظ على سلامة الأشخاص وحمايتهم والحد من تفشي جائحة “كورونا كوفيد 19”.

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