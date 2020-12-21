شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي الدول التي علقت الرحلات مع بريطانيا بسبب السلالة الجديدة لكورونا؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

علقت دول في جميع أنحاء العالم الرحلات الجوية والسفر من بريطانيا بعد إعلان لندن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد "خارجة عن السيطرة".



في ما يلي الدول التي أعلنت حظر السفر حتى الآن.

- السعودية -

أوقفت السعودية الأحد كل الرحلات الجوية وعلقت الدخول عبر موانئها البرية والبحرية لمدة أسبوع على الأقل مع خيار التمديد لأسبوع آخر.

وسيُطلب من الركاب الذين وصلوا إلى المملكة من أوروبا، أو أي بلد تم اكتشاف السلالة الجديدة فيه، اعتبارا من الثامن من ديسمبر عزل أنفسهم لمدة أسبوعين والخضوع لفحص كورونا.

- الكويت -

أضافت الكويت بريطانيا إلى لائحة الدول "العالية الخطورة" ورحلات الطيران المحظورة.

- فرنسا -

أعلنت فرنسا الاحد انها ستوقف جميع الرحلات من بريطانيا لمدة 48 ساعة اعتبارا من منتصف ليل الاحد الإثنين بما في ذلك الرحلات "المتعلقة بنقل البضائع عن طريق البر والجو والبحر والسكك الحديد".

ويأتي الحظر المفروض على كل الشحنات باستثناء البضائع بلا مرافقة، بينما تعمل شركات لنقل البضائع بجد عبر القناة قبل أيام من انسحاب بريطانيا نهائيا من البنى التجارية للاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب رئيس الوزراء جان كاستيكس إن مهلة 48 ساعة ستوفر وقتا لتنسيق استجابة الاتحاد الأوروبي المشتركة التي ستسمح في نهاية المطاف بالسفر من المملكة المتحدة لاستئناف "الاختبار الإجباري عند المغادرة".

- المانيا -

قال وزير الصحة ينس شبان لتلفزيون "آ ار دي" إن ألمانيا ستوقف جميع الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة اعتبارا من منتصف ليل الأحد على أن يستمر هذا الحظر حتى 31 كانون الأول/ديسمبر في مرحلة أولى.

ولا يشمل القرار رحلات الشحن الجوي.

وصرح مصدر حكومي لوكالة فرانس برس بأن برلين "تعمل بالفعل على إجراءات" لتمديد التعليق خلال كانون الثاني/يناير، عندما يعني انتهاء الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أنها لن تخضع بعد الآن لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تسمح بحظر الطيران.

- ايطاليا -

قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا إنه وقع مرسوما "يمنع الرحلات الجوية من بريطانيا ويمنع دخول الأشخاص الذين أقاموا هناك في الأيام ال14 الماضية إلى إيطاليا".

وأضاف البيان أن أي شخص موجود حاليا في إيطاليا وسافر أخيرا من بريطانيا يجب أن يخضع لفحص فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة إنه تم في إيطاليا رصد مصابين بالسلالة الجديدة للفيروس عادوا أخيرا من بريطانيا.

- إيرلندا -

أعلنت دبلن منع جميع الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا اعتبارا من منتصف ليل الأحد الإثنين ولمدة 48 ساعة على الأقل.

- كندا -

صرح رئيس الوزراء جاستن ترودو أنه نتيجة لاكتشاف النوع الجديد للفيروس ستحظر كندا جميع الرحلات من بريطانيا لمدة 72 ساعة.

وأضاف في تغريدة على تويتر أن الذين وصلوا من بريطانيا الأحد سيخضعون لفحوص ثانوية و"إجراءات متقدمة".

- هولندا -

قالت الحكومة الهولندية إن جميع رحلات الركاب من بريطانيا إلى هولندا تم حظرها حتى الأول من يناير.

كما أعلنت الأحد حظر نزول الركاب من العبارات الآتية من بريطانيا عند وصولها إلى موانئ البلاد الهولندية، موضحة أن وحدها العبارات التي تحمل شاحنات بضائع وسائقيها سيسمح لها بأن ترسو في موانئ هويك فان هولاند وروتردام وآيماودن.

وذكرت وزارة الصحة أنه تم اكتشاف إصابة واحدة بالسلالة الجديدة للفيروس في البلاد.

- بلجيكا -

قال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو لقناة "في ار تي" التلفزيونية إن جميع رحلات الطيران والقطارات من بريطانيا إلى بلجيكا ستعلق لمدة 24 ساعة على الأقل اعتبارا من منتصف ليل الأحد.

- النمسا -

أعلنت وزارة الصحة النمسوية الأحد أن فيينا تعمل على وضع تفاصيل بشأن حظر السفر من بريطانيا.

- السويد -

قال وزير الداخلية السويدي مايكل دامبرغ لقناة "إس في تي" العامة إن البلاد "تستعد" لحظر دخول الأشخاص من بريطانيا "في أسرع وقت ممكن"، موضحا أنه يتوقع قرارا رسميا الاثنين.

- فنلندا -

أعلنت وكالة تراخيص النقل "ترافيكوم" مساء الأحد أنه لن يُسمح لرحلات الركاب القادمة من المملكة المتحدة بالهبوط في فنلندا لمدة أسبوعين اعتبارا من منتصف يوم الإثنين.

- سويسرا -

قالت سويسرا إنها ستعلق الرحلات الجوية من بريطانيا وجنوب إفريقيا حيث تم اكتشاف نوع مماثل من الفيروس اعتبارا من منتصف ليل الأحد "حتى إشعار آخر".

- دول البلطيق -

علقت دول البلطيق الثلاث، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، جميع رحلات الركاب من المملكة المتحدة. وستسمح ليتوانيا للرحلات الجوية بالتوجه إلى بريطانيا لكن إستونيا ولاتفيا أوقفتا هذه الرحلات أيضا.

ومنعت لاتفيا حركة نقل ركاب الحافلات والعبارات أيضا من المملكة المتحدة وإليها، في حظر يدخل حيز التنفيذ الاثنين ويستمر حتى نهاية العام.

- بلغاريا -

قالت بلغاريا إنه سيتم تعليق الرحلات الجوية من بريطانيا وإليها بدءا من منتصف ليل الأحد الاثنين حتى 31 يناير.

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق فرض حجر صحي لعشرة أيام لأي شخص يصل من المملكة المتحدة.

- رومانيا -

حظرت رومانيا جميع الرحلات الجوية من بريطانيا وإليها لأسبوعين اعتبارا من بعد ظهر الاثنين.

- كرواتيا -

قال رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش إن بلاده "ستعلق موقتا حركة النقل الجوي للركاب لمدة 48 ساعة".

- تركيا -

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في تغريدة على تويتر إنه سيتم تعليق الرحلات الجوية من بريطانيا والدنمارك حيث تم اكتشاف تسع إصابات بالسلالة الجديدة، وهولندا وجنوب إفريقيا.

- إيران -

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأن وزارة الصحة الإيرانية أمرت بتعليق الرحلات الجوية من بريطانيا لمدة أسبوعين.

- اسرائيل -

قالت إسرائيل إنها تمنع دخول الأجانب القادمين من بريطانيا والدنمارك وجنوب إفريقيا. كما أعلن بيان مشترك لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزارة الصحة قواعد صارمة للإسرائيليين العائدين من تلك الدول، موضحين إنه سيتم حجزهم في فنادق يديرها الجيش ومخصصة للحجر الصحي.

- السلفادور -

قال رئيس السلفادور نجيب بوكيله في تغريدة على تويتر إن أي شخص كان في بريطانيا أو جنوب إفريقيا خلال الأيام الثلاثين الماضية لن يُسمح له بدخول البلاد.

-هونغ كونغ -

أعلنت هونغ كونغ الاثنين أنها ستحظر كل الرحلات الجوية الآتية من بريطانيا بعد اكتشاف سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا المستجد فيها.

وأوضحت وزيرة الصحة صوفيا تشان للصحافيين "بدءا من منتصف ليل الإثنين الثلاثاء، لن يكون هناك المزيد من رحلات الركاب القادمة إلى هونغ كونغ من المملكة المتحدة"