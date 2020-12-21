شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر: «الإخوان» مفسدون.. والانضمام لهم «حرام شرعا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في فتوى اعتبرها باحثون ومراقبون مصريون أكبر ضربة توجه لجماعة «الإخوان»، أفتى الأزهر الشريف للمرة الأولى في تاريخه، بتحريم الانضمام للتنظيم الإرهابي والجماعات المتطرفة في ظل تصاعد وتيرة الإرهاب حول العالم.

وجاء تحريم الأزهر رداً على سؤال لصحيفة مصرية إلى مشيخة الأزهر حول حكم الدين الإسلامي في الانضمام لجماعة الإخوان والجماعات المتطرفة.

وحذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، من الانضمام لجماعة الإخوان وغيرها من الجماعات الإرهابية، مؤكدا أنه «محرم شرعا»، وأوضح أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده باتباع صراطه المستقيم، ونهاهم عن الابتعاد عن أي طريق يصرف الناس عن اتباع الحق.

وأوضح الأزهر الشريف في الفتوى أن الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله والفهم الصحيح لهما وفق مقاصد الشريعة وأساس اجتماع الكلمة، ووحدة الصف والابتعاد عن الفتن وأسبابها هو السبيل الوحيد لإرضاء الله.

وقال في رده «بدا واضحاً جلياً للعامة والخاصة والصغير والكبير ما قامت به هذه الجماعات من تشويه لبعض النصوص واقتطاعها من سياقها واستخدامها لتحقيق أهداف أو مآرب شخصية وإفساد في الأرض بعد إصلاحها من خلال غرس الفتنة والوقيعة بين أبناء الوطن الواحد، بل أبناء الإنسانية كلها، ورمي المجتمعات بالكفر وغير ذلك، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل».

وأكد أنه من خلال ما سبق عرضه يحرم الانضمام لهذه الجماعات، وبناء على ما تقدم من أدلة فالانتماء إلى تلك الجماعات المتطرفة يُعد حراماً شرعاً.