شكرا لقرائتكم خبر عن دول ومنظمات تدعو رئيس إفريقيا الوسطى الأسبق لإلقاء السلاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بانجي-أ.ف.ب دعت فرنسا وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، الرئيس الأسبق لجمهورية إفريقيا الوسطى فرانسوا بوزيزيه، وجماعات مسلحة تشن هجوماً يهدف لعرقلة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 27 كانون الأول/ديسمبر، إلى وضع السلاح جانباً.

وجاء في بيان مشترك نشر، الأحد، أن هذه الدول والمؤسسات الشريكة لـ «إفريقيا الوسطى» تطلب أن يضع بوزيزيه والجماعات المسلحة الحليفة له السلاح جانباً على الفور، وأن يمتنعوا عن أي نشاط مزعزع للاستقرار وأن يحترموا قرار المحكمة الدستورية الصادر في 3 كانون الأول/ديسمبر 2020.

وتصاعد التوتر في إفريقيا الوسطى بعد يومين من إطلاق تلك الجماعات المسلحة هجوماً. واتهمت الحكومة فرانسوا بوزيزيه الأربعاء بتجهيز «مخطط لزعزعة استقرار البلد» بعد أن حرمته المحكمة الدستورية من المشاركة في الاقتراع.

وأضاف الموقعون أن «مجموعة الخمس وشركاءها يعتبرون أنه يجب عقد الانتخابات في 27 كانون الأول/ديسمبر احتراماً للمهل الدستورية». وشهدت جمهورية إفريقيا الوسطى حرباً أهلية مدمرة بعد أن أسقط تحالف جماعات مسلحة (يطلق عليها اسم سيليكا) نظام فرانسوا بوزيزيه عام 2013.

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