سعيد أحمد: نسعى للتأهل لدور الأربعة لتصحيح صورة شباب الأهلي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أكد سعيد أحمد لاعب شباب الأهلي، أن فريقه يسعى للفوز على الإمارات في المباراة التي ستجمع الفريقين في الخامسة إلا الربع مساء الثلاثاء على أرض استاد راشد في دبي، ضمن الدور ربع النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة الغالية، معتبراً أن الفوز وحده الذي سيغير الصورة التي ظهر عليها فريقه في الفترة الأخيرة وآلت لتراجعه إلى المركز التاسع بالدوري برصيد 14 نقطة.

وقال اللاعب الذي رافق مدربه مهدي علي في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة:«نخوض مباراة مهمة للغاية أمام الإمارات، ومباريات الكؤوس في الأدوار الإقصائية تختلف بالطبع عن مباريات الدوري، إما فائز أو إما خاسر، وبالنسبة لنا كلاعبين نتمنى أن نصحح مسارنا من خلال هذه المباراة والمضي قدماً في البطولة، وعازمين كلاعبين على تغيير الصورة التي ظهرنا بها في الفترة الأخيرة وبالفوز والصعود إلى الدور نصف النهائي للبطولة الغالية على نفوسنا جميعاً».

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