عضو القومى لحقوق الإنسان: مصر تحترم حقوق الإنسان وشاركت بكتابة الميثاق العالمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار منصف سليمان عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الملتقى الرابع عشر لمنظمات المجتمع المدنى عيد سنوى للعمل الأهلى، مضيفا: "نأمل أن تصدر لائحة قانون تنظيم العمل الأهلى متوافقة مع القانون".

وأضاف منصف سليمان خلال كلمة له فى الملتقى الرابع عشر لمنظمات المجتمع المدنى الذى ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن النهضة التعليمة والصحية فى مصر قامت على أكتاف الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن العمل الأهلى ركيزة أساسية فى تاريخ مصر ونهضتها ويستحق كل تشجيع .

وتابع المستشار منصف سليمان عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان قائلا: "احنا دولة تحترم حقوق الإنسان، احنا دولة أسهمت فى كتابة الميثاق العالمى لحقوق الإنسان، ونفتح لهم الأبواب لزيارتنا حتى يروا ويتأكدوا أنهم عملاء لجماعات الشر".