منظمة الصحة العالميّة تؤكّد تفشّي سلالة "كورونا" الجديدة في 3 دولٍ أخرى علاوة على بريطانيا

أكدت منظمة الصحة العالمية رصد تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم إكتشافها في بريطانيا مؤخرا، في ثلاث دول أخرى، وهي الدنمارك وهولندا وأستراليا. روسيا اليوم

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