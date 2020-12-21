زلزال يهزّ شمال غرب إيران قرب الحدود التركيّة

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن زلزالا قوته 4.5 درجات هز شمال غرب البلاد قرب الحدود التركية اليوم الأحد، ولم ترد تقارير بعد عن سقوط ضحايا.
وأضافت الوكالة أن الزلزال وقع في ناحية قطور بإقليم أذربيجان الغرب على عمق ضحل يبلغ خمسة كيلومترات.
وكان زلزال بقوة 5.7 درجات قد هز المنطقة نفسها الواقعة على الحدود بين إيران وتركيا في فيفري وأودى بحياة تسعة أشخاص في تركيا وأسفر عن إصابة أكثر من 100 في بلدات وقرى في البلدين، كما تسبب في إنهيار مبان في أنحاء جنوب شرق تركيا.
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