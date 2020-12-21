الدنمارك تعلق الرحلات الجوية مع بريطانيا 48 ساعة

أعلنت دولة الدنمارك تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا لمدة 48 ساعة، بعد ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا، وفقًا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية.

قالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون، اليوم الأحد، إنه سيرأس اجتماعًا طارئًا، اليوم الإثنين، لبحث حركة السفر الدولي، لا سيما حركة الشحن، من بريطانيا وإليها.

وأضافت المتحدثة، "سيرأس رئيس الوزراء

غدًا اجتماعًا طارئًا لمناقشة الوضع فيما يتعلق بالسفر الدولى، لا سيما التدفق المنتظم للشحن من المملكة المتحدة وإليها.

وتعقد اجتماعات أخرى هذا المساء وصباح الغد لضمان وجود خطط قوية لمواجهة الموقف".

ودعت منظمة الصحة العالمية أعضائها في أوروبا، أمس الأحد، إلى تكثيف الإجراءات

ضد فيروس كورونا المستجد لمواجهة السلالة الجديدة المنتشرة في بريطانيا.

وتم تسجيل 9 حالات إصابة بالسلالة الجديدة خارج بريطانيا في الدنمارك، بالإضافة إلى حالة واحدة في هولندا وحالة أخرى في أستراليا، وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية في وقت سابق اليوم، بحسب "أسوشيتد برس".

وقالت متحدثة باسم المنظمة في أوروبا لوكالة "فرانس برس": "في جميع أنحاء أوروبا، حيث يكون انتقال العدوى مكثفًا وواسع الانتشار، تحتاج الدول إلى مضاعفة إجراءات السيطرة والوقاية".