سوريا: نحاول السعي لاستيراد لقاح سبوتنيك من الشعب الروسي

صرح وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في مقابلة، التي جاءت رداً على سؤال حول مفاوضات مع موسكو لشراء ولاستيراد اللقاح: "هناك مناقشات حول ذلك، ونأمل أن يتلقى السوريون لقاح "سبوتنيك V" وبقية اللقاحات الروسية لأن الشعب السوري يثق في اللقاحات الروسية أكثر من لقاح فايزر واللقاحات الأخرى".
وأضاف المقداد، أن بلاده تُجري مُحادثات مع موسكو لتوريد اللقاح الروسي المضاد لفيروسكورونا "سبوتنيك V"، موضحاً عن أمله في أن يتلقاه الشعب السوري إلى جانب اللقاحات الروسية الأخرى. وفقاً لـ سبوتنيك.
وحول شروط الحصول على اللقاح إذا كان من الممكن أن تحصل عليه سوريا بالمجان، قال المقداد "نحن واثقون أن الشعب الروسي كريم بما يكفي ليأخذ هذه الجوانب في اعتباره،خاصة وسط الظروف الخاصة التي تعيشها سوريا، من محاربة الإرهاب، والتأثير الاقتصادي الواقع عليها، والبنى التحتية المدمرة إثر الأفعال الإرهابية".
وفي شهر أكتوبر، أكد الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، عزم بلاده مناقشة الحصول على اللقاح الروسي عند توفره في السوق العالمية، مشيرًا إلى أهمية هذا اللقاح في الوقت الراهن.
وسجلت روسيا أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم "سبوتنيك V"، في أغسطس، وقام بتطويره مركز "غماليا"، وتم إنتاجه بالاشتراك مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.
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