وزيرا الدفاع بكوريا الجنوبية وأستراليا يتعهدان بدفع التعاون الثنائي

بحث وزير الدفاع الكوري الجنوبي سو ووك، اليوم الإثنين، مع نظيرته الأسترالية ليندا رينولدز - خلال محادثات هاتفية - سبل دفع التبادلات والتعاون بين البلدين في مجال الدفاع والصناعات ذات الصلة.



ذكرت وزارة الدفاع في سول - في بيان نقلته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني - إن سو ووك أعرب خلال حديثه مع رينولدز عن امتنانه لقدامى المحاربين الاستراليين الذي شاركوا