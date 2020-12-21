قرقاش: تشكيل الحكومة اليمنية التطور الأهم في الأزمة اليمنية

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات، أنور قرقاش، اليوم الإثنين، أن تشكيل الحكومة اليمنية هو التطور الأهم في الأزمة اليمنية لهذا العام.

قال قرقاش، في تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر اليوم، "تشكيل الحكومة اليمنية بناءً على اتفاق الرياض هو التطور الأهم في الأزمة اليمنية في ٢٠٢٠".

أضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي ـ حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية أن "الجهود

واعتبر قرقاش أن المبادرة باتت الآن في يد اليمنيين للبناء على الاتفاق والبحث عن حلول تنهي معاناة الشعب اليمني.

كان الوزير الإماراتي أكد الأسبوع الماضي أن تنفيذ اتفاق الرياض يشكل أحد أهم الخطوات في التعامل السياسي البناء مع الأزمة اليمنية، معربًا عن أمله في نجاح الجهود السياسية للسعودية والأمم المتحدة.

هو التطور الأهم في الأزمة اليمنية في ٢٠٢٠".أضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي ـ حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية أن "الجهود السعودية الحثيثة ثبتت الاتفاق لما هو في مصلحة الشرعية والقوى المعارضة كافة للانقلاب الحوثي".واعتبر قرقاش أن المبادرة باتت الآن في يد اليمنيين للبناء على الاتفاق والبحث عن حلول تنهي معاناة الشعب اليمني.كان الوزير الإماراتي أكد الأسبوع الماضي أن تنفيذ اتفاق الرياض يشكل أحد أهم الخطوات في التعامل السياسي البناء مع الأزمة اليمنية، معربًا عن أمله في نجاح الجهود السياسية للسعودية والأمم المتحدة.

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