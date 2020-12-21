وزير الصحة الفرنسي: السلالة الجديدة من كورونا ربما وصلت إلينا

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قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران لراديو أوروبا 1 اليوم الاثنين، إن اللقاحات الموجودة حاليا للوقاية من مرض كوفيد-19 من المفترض أن تقي أيضا من سلالة جديدة للفيروس ظهرت مؤخرا في بريطانيا.

وأضاف "نظريا.. ما من سبب يدعو للاعتقاد بأن اللقاح لن يكون فعالا".

وأشار فيران إلى أن السلالة الجديدة ربما تكون قد وصلت إلى فرنسا لكن الفحوص التي أجريت مؤخرا لم ترصدها.

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد فرض عزلا عاما صارما على أكثر من 16 مليون نسمة في إنجلترا وعدل عن خطط لتخفيف القيود خلال فترة عيد الميلاد قائلا إن بريطانيا تواجه سلالة جديدة من فيروس كورونا وإن هذه السلالة تنتشر بوتيرة أسرع بنسبة تصل إلى 70 بالمئة.

وعبر جونسون ومستشاروه في المجال العلمي عن اعتقادهم بأن اللقاحات ستكون فعالة ضد السلالة الجديدة وأشاروا إلى أنها ليست أكثر فتكا ولا خطورة فيما يتعلق بالمرض الذي تتسبب فيه.